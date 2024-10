Mourinho: “Se puniscono il City vinco il campionato con lo United”

José Mourinho non delude mai nelle sue conferenze stampa, e alla vigilia della sfida di Europa League tra il Fenerbahce, suo attuale club, e la Roma, lo “Special One” ha colto l’occasione per lanciare una delle sue tipiche frecciatine. Parlando del suo passato al Manchester United, Mourinho ha fatto una battuta sul possibile futuro del Manchester City.

🔴🇵🇹 José Mourinho: “I wish all the best to Man United. I’ve been happy there, we won the Europa League, second in the league…”.



“I left United with good feelings for both clubs and fans. If things are not working for Man United, I’m never happy”. pic.twitter.com/iSNhwrzjoM