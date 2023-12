Mourinho: “Quarto posto possibile solo se…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del big match vinto contro il Napoli, José Mourinho ha commentato con soddisfazione la prima vittoria ottenuta contro una pari grado in questa stagione: “La mia sensazione dopo cinque minuti era che avremmo vinto, abbiamo giocato una grande partita. Siamo sempre stati in controllo della gara contro una squadra tecnicamente più forte, poi con loro in 10 abbiamo avuto un vantaggio e ne abbiamo approfittato, la vittoria è stata meritata”.

Leggi anche: Playoff Europa League: le sfide di Roma e Milan

Leggi anche: Roma, 2-0 al Napoli: in gol Pellegrini e Lukaku

Obiettivo quarto posto

La vittoria ha permesso alla Roma di sorpassare il Napoli piazzandosi in sesta posizione, a tre punti dal quarto posto occupato dal Bologna: “Se fossimo tutti e tutti fossimo a posto non avrei problemi a dire che possiamo arrivare al quarto posto, ma abbiamo una storia clinica complicata, per questo non mi piace parlare di un obiettivo preciso, siamo uniti, questo è un gruppo che prova a fare il massimo e ad aiutarsi”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pellegrini e Lukaku esultano dopo il gol che sblocca il risultato da Roma e Napoli

Mourinho si è detto soddisfatto per la gara disputata dai suoi e dalla prestazione di Bove, bravo anche in fase di non possesso, e dell’apporto delle due prime punte (Lukaku e Belotti), brave nell’impensierire i centrali del Napoli prima dell’espulsione di Politano che ha poi permesso a Pellegrini e Azmoun di scatenare il proprio estro cambiando le sorti della partita.