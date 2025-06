Dopo il successo nella Sprint Race del GP d’Italia al Mugello, il campione spagnolo Marc Marquez si impone anche nella gara domenicale davanti al fratello Alex e a Di Giannantonio. Contatto con Bagnaia, entrambi convocati in Direzione Gara.

The fans have chosen @marcmarquez93 as the rider of the race! 🔴#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/xX5TZnVTRP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 22, 2025

Una battaglia di nervi tra i fratelli Marquez e Bagnaia

La nona tappa del Motomondiale 2025 ha regalato spettacolo fin dai primi giri. Sul circuito del Mugello, i protagonisti sono stati ancora una volta i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia, protagonisti di una serie serrata di sorpassi e controsorpassi nei primi quattro giri dei ventitré previsti. Il duello si è infiammato anche per un paio di contatti tra le Desmosedici ufficiali in livrea “rinascimentale” di Marquez Sr. e Bagnaia.

A fine gara, entrambi i piloti sono stati convocati separatamente in Direzione Gara per chiarire la dinamica degli episodi più controversi.

🔥 @marcmarquez93 wins for the first time in 11 years in Mugello and gets victory number 93 in the process #ItalianGP 🇮🇹https://t.co/JaNxe7y8AT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 22, 2025

Marc Marquez vince e fa 93

Una volta preso il comando, Marc Marquez ha gestito la gara con autorità, tenendo a bada il fratello Alex Marquez, in sella alla Ducati del team Gresini. Per l’otto volte iridato si tratta di una vittoria simbolica, la numero 93 in carriera tra tutte le classi, ottenuta 11 anni dopo l’ultima volta al Mugello in formato standard.

Al terzo posto chiude un ottimo Fabio Di Giannantonio, autore di un sorpasso decisivo su Bagnaia al penultimo giro con la sua Ducati VR46.

Bagnaia fuori dal podio, top five per Bezzecchi

Marco Bezzecchi conquista il quinto posto con l’Aprilia ufficiale, precedendo Franco Morbidelli, sesto con l’altra Ducati VR46. Per Morbidelli una gara condizionata da una doppia penalità long lap per un contatto con Maverick Vinales, che ha poi portato al ritiro del pilota Ktm.

Chiudono la top ten in quest’ordine:

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

(Aprilia Trackhouse) Pedro Acosta (KTM Red Bull)

(KTM Red Bull) Brad Binder (KTM Red Bull)

(KTM Red Bull) Ai Ogura, rientrante con l’altra Aprilia Trackhouse

Classifica e scenari futuri

Con questo successo al Mugello, Marc Marquez consolida la sua leadership in classifica piloti, aggiungendo un tassello importante alla sua corsa al titolo mondiale. Il Motomondiale ora si prepara alla prossima sfida, con ancora tante gare da vivere e un campionato più incerto che mai.

