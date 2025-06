GP Italia, pole position: Marquez show, Bagnaia beffato

Ancora una volta, il genio spagnolo Marc Marquez ha scolpito il suo nome nella storia del motociclismo, conquistando la pole position al Gran Premio d’Italia, nono appuntamento del Campionato Mondiale di MotoGP al Mugello.

GP Italia: impresa di Marc Marquez, Bagnaia beffato

Il circuito toscano ha assistito a un’impresa epica: il pilota della Ducati ha fermato il cronometro su un incredibile 1:44.169, non solo un tempo strepitoso, ma un nuovo, sbalorditivo, record della pista. Questo traguardo non è un numero qualsiasi; è la centesima pole position della sua carriera in tutte le classi, una cifra che cementa ulteriormente la sua leggenda nel pantheon dei grandi. Dietro a questa dimostrazione di forza inarrestabile, si è piazzato il campione in carica Pecco Bagnaia, sull’altra Ducati ufficiale, a testimonianza della supremazia della casa di Borgo Panigale su questa pista. Il terzo gradino della prima fila è stato occupato da Alex Marquez, fratello d’arte e pilota della Ducati Gresini, che ha completato un podio provvisorio tutto “rosso” a indicare la schiacciante superiorità delle moto italiane.

L’apertura della seconda fila ha visto emergere il talento di Fabio Quartararo con la sua Yamaha, il quale ha ottenuto un solido quarto tempo, segno di una ritrovata competitività. Accanto a lui, Maverick Viñales su KTM Tech3 ha dimostrato la sua velocità, mentre Franco Morbidelli, portacolori della Ducati VR46, ha conquistato un incoraggiante sesto posto. La terza fila vedrà partire Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) in settima posizione, seguito dal rookie prodigio Pedro Acosta (KTM) in ottava e da Alex Rins (Yamaha) in nona. A chiudere la top ten, troviamo Marco Bezzecchi su Aprilia, un piazzamento che gli permetterà di giocarsi posizioni importanti.

Cosa aspettarci dalla gara di domani

Con una griglia di partenza così esplosiva e le Ducati a dettare legge, la gara di domani promette scintille. L’incandescente duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia sarà senza dubbio il fulcro dell’attenzione. Marquez, forte di una pole position da record e di una confidenza ritrovata con la sua Ducati, cercherà di imporre il suo ritmo e di allungare fin dalle prime fasi. Bagnaia, d’altra parte, giocando in casa e forte di un passo gara solitamente impeccabile, sarà determinato a non lasciargli scampo, sfruttando ogni minima sbavatura dell’avversario per tentare il sorpasso.

Non sottovalutiamo poi il ruolo delle altre Ducati e delle KTM, che potrebbero inserirsi nella lotta per il podio, rendendo la corsa ancora più imprevedibile. Possiamo aspettarci una gara tiratissima, ricca di sorpassi e colpi di scena fino all’ultima curva, con il pubblico del Mugello pronto a esplodere per ogni emozione.

