MotoGP, Mugello, nelle prequalifiche spunta un nome a sorpresa: ottimo Bagnaia

MotoGP, le Pre-Qualifiche del Gran Premio d’Italia al Mugello si chiudono con un nome a sorpresa in cima alla lista: Maverick Viñales. Il pilota spagnolo della Ktm firma il miglior tempo in 1:44.634, staccando le due Ducati Factory di Pecco Bagnaia e di Marc Marquez, che lo inseguono a pochi decimi di distanza. L’italiano è sembrato rigenerato dopo il buon Gp di settimana scorsa.

Viñales si è mostrato subito a suo agio sul circuito toscano, prenotando un ruolo da protagonista per le qualifiche ufficiali di sabato e lanciando un chiaro messaggio ai rivali. Alle sue spalle, Bagnaia e Marc Marquez non hanno nascosto la voglia di combattere: entrambi appaiono già in pieno ritmo gara, pronti a dare spettacolo sia in qualifica che nella Sprint Race di sabato pomeriggio.

Alle spalle del terzetto di testa, ottimo quarto posto per Alex Marquez, sempre costante nel rendimento. Straordinario anche Fabio Quartararo, quinto nonostante una sublussazione alla spalla sinistra: il francese della Yamaha ha stretto i denti per tutto il turno, strappando un risultato che lo rilancia nella lotta per le posizioni nobili.

Completano i dieci qualificati diretti al Q2 Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Raul Fernandez e Joan Mir. Sorpresa in negativo per nomi pesanti come Enea Bastianini, Pedro Acosta, Brad Binder e Fermín Aldeguer, che dovranno passare dal temutissimo Q1 per guadagnarsi un posto in griglia tra i migliori.

La tensione al Mugello è già alle stelle: sabato si entra nel vivo con le qualifiche ufficiali dalle 10.50, seguite alle 15 dalla Sprint Race, antipasto ad alto tasso di adrenalina prima della gara lunga di domenica (ore 14). Lo spettacolo è assicurato.

