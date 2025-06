MotoGP, si infiamma l’attesa del Mugello: sfida Bagnaia-Marquez, lo spagnolo “lancia” Pecco

Il Mugello torna a essere palcoscenico di adrenalina per il nono round del Mondiale MotoGP 2025. Qui, tra i saliscendi toscani, Francesco Bagnaia sa di giocarsi una parte di stagione: “Se qui non vado forte diventa un problema”, ha ammesso senza giri di parole. Le vittorie passate lo pongono fra i favoriti di questa pista, ma le difficoltà recenti pesano sulle spalle del campione Ducati.

Dall’altra parte del box, Marc Marquez arriva da leader iridato e con l’entusiasmo di chi sente di avere la situazione in pugno. Dopo il dominio di Aragon, l’otto volte iridato non si fida però di Pecco: “È più vicino di quanto sembri. Questo è il giardino di casa per lui, e qui spinge sempre di più”.

Marquez non nasconde l’obiettivo più grande: quel nono titolo che gli farebbe agganciare Valentino Rossi nella leggenda. E proprio dal Mugello, tre anni fa, annunciò la quarta operazione al braccio: “Ho già vinto la mia sfida, ora voglio vincere questa”.

Bagnaia, invece, punta tutto sul feeling con la pista di casa: “Aragon mi ha dato risposte buone. Qui sarà fondamentale partire forte già dalle prime sessioni. Se non sei competitivo qui, vuol dire che c’è un problema di fondo”. Chiaro segnale a tutti: il duello è aperto.

Alle spalle dei due big, Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Pedro Acosta su KTM vogliono rovinare la festa. Bezzecchi carica i suoi: “La moto sta crescendo, ma dobbiamo risolvere le qualifiche: ci manca ancora qualcosa”. Acosta, reduce dal quarto posto di Aragon, punta a restare attaccato ai migliori: “Bagnaia e i Marquez sono di un altro livello, ma proverò ad avvicinarmi”.

A margine, tutti i protagonisti hanno commentato l’arrivo di Toprak Razgatlioglu in MotoGP con la Yamaha Pramac: Marquez ne apprezza lo stile, Bagnaia predica calma, Acosta lo vede subito veloce e Bezzecchi non vede l’ora di sfidarlo.

Insomma, il Mugello è pronto: la magia del tifo tricolore, la pressione su Bagnaia, la fame di Marquez e la voglia di stupire di Bezzecchi e Acosta promettono un fine settimana da non perdere.

