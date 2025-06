Marquez trionfa nella Sprint del Mugello: è dominio Ducati, Alex secondo, Bagnaia terzo

Marc Marquez domina la gara Sprint del Gran Premio d’Italia, firmando all’Autodromo del Mugello l’ottavo successo stagionale su nove Sprint disputate. Il pilota spagnolo della Ducati conferma il suo momento d’oro e allunga ulteriormente nella classifica del Motomondiale 2025, consolidando la propria leadership.

The first rider in Grand Prix history to score 100 pole positions 👏 Marc Marquez is the Qualifying king 👑#MotoGP #ItalianGP pic.twitter.com/i4jKojnd4A