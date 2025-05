MotoGP, che sorprese a Lemans: il trionfo di Zarco, Marc Marquez prudente e il flop di Alex e Bagnaia

MotoGP, Johann Zarco ha vinto il GP di Francia. Un trionfo inatteso per il pilota di casa, al primo successo stagionale in MotoGP. Per Zarco si tratta anche del secondo successo in assoluto dopo Phillip Island 2023. Il pilota del team Honda LCR ha azzeccato una mossa decisiva sulle gomme e ha approfittato degli errori degli avversari in seguito alle condizioni meteo.

Zarco ha scelto le gomme da pioggia, e questo gli ha permesso di condurre sin dall’inizio infliggendo distacchi clamorosi agli avversari. Marc Marquez, arrivato secondo, ha tagliato il traguardo con oltre 21 secondi di svantaggio. Lo spagnolo ha deciso di non correre rischi. Una scelta intelligente che gli ha permesso di allungare in classifica sul fratello Alex, in giornata no: si è infatti ritirato dopo due cadute di fila a pochi giri dalla fine: ora Marc conduce con 22 lunghezze sul fratellino.

Terzo al traquardo un sorprendente Fermin Aldeguer. Per Francesco Bagnaia un’altra delusione, invece, dopo una caduta al primo giro che lo ha messo di fatto fuori dai giochi. Il nostro pilota è stato danneggiato da Bastianini non ha potuto evitare di finore nella ghiaia. Pecco ha chiuso 16° e ormai il mondiale si allontana sempre di più. Peccato, stavolta Bagnaia non ha colpe e non può rimproverarsi niente, almeno per la gara.

La pioggia intermittente sul circuito ha causato una enorme confusione: nonostante le indicazioni della direzione corsa, moltissimi piloti avevano deciso di rientrare ai box. Obiettivo: inforcare la moto da asciutto dopo il giro di schieramento. Una manovra che non è consentita, e infatti tutti quelli che l’avevano adottata hanno subito un doppio long lap penalty.

Bagnaia, per colmo di sfortuna, aveva deciso di mentenere le gomme da pioggia proprio come Zarco. L’errore della Ktm di Bastianini è stata per lui una vera sciagura sportiva, perché la sua decisione di non cambiare gomme gli avrebbe consentito di giocarsi la vittoria con Zarco. Invece il pilota francese ha potuto portare in scioltezza ala vittoria la sua RC213V dopo oltre due anni.

Zarco è anche il primo pilota francese a vincere in patria dai tempi di Pierre Monneret (era il 1954). Dopo le qualifiche c’era grande attesa per Fabio Quartararo, ma anche la sua corsa è stata interrotta da una caduta.

Marc Marquez, mostrando grande maturità, ha scelto invece di non prendersi rischi e ha approfittato degli sbagli dei suoi diretti inseguitori. Anche Alex, infatti, non ha realizzato punti dopo la doppia caduta nel finale. Ad approfittare dell’incidente dello spagnolo è stato il compagno di team Aldeguer, che ha vinto il duello con la Ktm di Acosta si ha conquistato il suo primo podio in MotoGP.

La gara alla fine, a conferma della sua anomalia, ha registrato distacchi abissali. Al 5° posto si è classificato Vinales con la Ktm Tech 3. Poil a Honda di Nakagami e l’Aprilia di Raul Fernandez (7°). Fra gli italiani, il primo è stato Di Giannantonio con la Ducati VR46 (8°). Dietro di lui, l’Aprilia di Savadori (9°). Sono andato a punti anche Marini con la Honda (11°), Bastianini con la Ktm (13°), Bezzecchi con l’Aprilia (14°) e Morbidelli con la VR46 (15°).

