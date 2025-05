MotoGP, sorpresa Quartararo! Beffa i Marquez, Bagnaia in difficoltà

MotoGP, il cielo sopra Le Mans si è colorato di blu, rosso e… di qualcosa di diabolico. Fabio Quartararo regala al suo pubblico una delle qualifiche più emozionanti della stagione, strappando la pole position in extremis davanti ai fratelli Marquez. Una zampata da campione, un colpo di classe che manda in delirio i tifosi francesi e riaccende i sogni di gloria.

Con un giro da 1:29.324, il pilota della Yamaha ha trovato all’ultimo tentativo quei 118 millesimi necessari per beffare Marc Marquez, che già pregustava il ritorno in pole. Invece, ancora una volta, il Diablo colpisce quando conta, firmando la 18ª pole della carriera e la seconda consecutiva dopo Jerez.

Alle spalle di Quartararo, un Marc Marquez sempre incisivo con la sua Ducati Gresini si piazza secondo, mentre il leader del Mondiale Alex Marquez chiude la prima fila con un ottimo terzo tempo a 247 millesimi dal francese. Una famiglia all’assalto, ma per ora il padrone del sabato resta Fabio.

In seconda fila brilla Fermin Aldeguer, protagonista di una scivolata poco dopo aver firmato il suo miglior tempo. Lo affiancano Maverick Viñales, sempre più a suo agio con la KTM Tech3, e Francesco Bagnaia, solo sesto e distante 723 millesimi dalla vetta. Il campione italiano fatica a trovare il feeling e lo paga caro.

In terza fila si piazzano Marco Bezzecchi con l’Aprilia, Franco Morbidelli sulla Ducati VR46, e Jack Miller con la Yamaha Prima Pramac. Un mix di esperienza e talento, con l’Italia che piazza due piloti nei primi nove ma resta lontana dalla vetta.

Scattano dalla quarta fila Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco, spinto dal calore del pubblico di casa, e Pedro Acosta, ancora una volta sottotono con la KTM ufficiale. In quinta fila, i primi esclusi dal Q2: Brad Binder, Alex Rins e Joan Mir, lontani dal vertice e con tante incognite in vista della gara.

Tutta italiana la sesta fila, con Luca Marini, Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, quest’ultimo ancora in cerca della forma migliore. Dietro di loro, in settima fila, troviamo Miguel Oliveira, Ai Ogura e Lorenzo Savadori, che chiude il gruppetto Aprilia.

In solitaria sull’ottava fila, il giapponese Takaaki Nakagami, schierato come wild card al posto dell’infortunato Somkiat Chantra. Ultimo in classifica, ma con il peso della responsabilità per il team LCR. Il pubblico sogna, Quartararo sorride e il circuito di Le Mans è già una bolgia. Ma domani sarà un’altra storia, fatta di gomme, ritmo e cuore. La pole è solo l’inizio.

