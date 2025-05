MotoGP, Bagnaia scalda i motori prima di Le Mans: “Ecco cosa faremo”

MotoGP, si riparte. Il duello tutto interno alla Ducati contro i fratelli Marquez entra nel vivo sulla pista di Le Mans, dove Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta con una voglia matta di riscatto e un bottino di 120 punti che però non basta per tenere il passo. Davanti, a tirare il gruppo, ci sono Marc e Alex, ma il nostro pilota promette scintille e clima incerto, in pista e fuori.

Bagnaia non si nasconde e rilancia: “Nonostante il meteo e le temperature, Le Mans è una pista che mi piace da sempre, e si adatta bene alla Ducati. A Jerez ho fatto bene nella Sprint, in gara ho faticato un po’ con i sorpassi, ma due terzi posti e tanti punti ci hanno fatto bene. Nei test successivi abbiamo trovato alcune soluzioni che useremo anche qui. Mi sento pronto, possiamo essere più competitivi”.

Dopo una partenza di stagione a singhiozzo, il campione azzurro cerca stabilità. E a Le Mans, dove l’anno scorso dominava finché non cadde, ha un conto in sospeso. Forse per la prima volta quest’anno Pecco sembra più determinato che mai, pronto ad attaccare.

Marc Marquez, nonostante la caduta nella gara lunga di Jerez, è davanti a Bagnaia in classifica. “Sono contento di tornare a lavorare2, ha detto. “Le Mans è stata molto amica della Ducati nelle ultime stagioni, e lo scorso anno ci ho fatto un podio. Nei test di Jerez abbiamo fatto tanto, non so cosa porteremo qui, ma sono positivo. Il meteo sarà fondamentale”.

Per entrambi, quindi, Le Mans è crocevia: per chi vuole riprendersi la leadership e per chi non vuole più cedere terreno. Sarà una battaglia a tre punte, con il “fratellino” Alex che ora guarda tutti dall’alto. Tra curve insidiose, strategie e nervi saldi. E se piove, si balla.

