Tragico incidente in gara, morti due piloti: le immagini spaventose (VIDEO)

È un giorno nero per il motociclismo internazionale. La British Supersport Championship piange la scomparsa di Owen Jenner, 21 anni, e Shane Richardson, 29, vittime di un drammatico incidente avvenuto lunedì 5 maggio 2025 durante la seconda manche a Oulton Park, in Inghilterra. Il circuito, che avrebbe dovuto celebrare l'inizio della stagione del British Superbike Championship, si è trasformato in teatro di lutto. I due piloti, uniti dalla passione per la velocità e il talento sulle due ruote, sono rimasti coinvolti in una spaventosa carambola nei primissimi metri della gara. La dinamica è stata rapida e violenta: una scivolata alla prima curva, la Old Hall, ha innescato un effetto domino che ha coinvolto in tutto dodici piloti. Per Jenner e Richardson, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Superbike, tragico incidente al British Supersport 2025: morti Owen Jenner e Shane Richardson

La gara era appena cominciata. Una curva, un errore, e in pochi secondi la situazione è precipitata. A innescare l'incidente sarebbe stata la caduta di un pilota in uscita dalla Old Hall Corner, una delle curve più temute del tracciato. La sua moto è rimasta in traiettoria, venendo colpita in sequenza da altri piloti che sopraggiungevano. Tra questi, anche Jenner e Richardson, che non hanno avuto il tempo né lo spazio per evitare l'impatto. Secondo quanto riportato dai commissari di pista, Jenner ha ricevuto soccorso immediato in pista, con manovre di rianimazione eseguite sia lì che nel centro medico del circuito. Ma la lesione cerebrale riportata nell'incidente è risultata fatale. Richardson, trasportato d'urgenza verso il Royal Stoke University Hospital, è morto durante il tragitto a causa delle gravi ferite toraciche. La loro scomparsa ha lasciato attoniti team, colleghi, organizzatori e tifosi.

Altri piloti coinvolti: Tom Tunstall in gravi condizioni

Non solo Jenner e Richardson. La stessa dinamica ha coinvolto altri nove piloti. Di questi, il più grave è Tom Tunstall, esperto corridore britannico, ricoverato con lesioni significative alla schiena e all’addome. Le sue condizioni sono monitorate costantemente, e il decorso rimane delicato. Altri cinque piloti — Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood — sono stati portati al centro medico del tracciato per accertamenti. Fortunatamente, per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero. Sono usciti illesi dallo schianto Lewis Jones, Corey Tinker e George Edwards, ma lo shock per quanto accaduto è stato evidente nei volti di tutti i presenti nel paddock. In segno di rispetto e dolore, il promoter MotorSport Vision Racing ha deciso di sospendere tutti gli eventi in programma, compresa Gara 3 del British Superbike Championship.

