MotoGP, i Marquez volano nella Sprint a Le Mans: Marc precede Alex, Bagnaia subito ko

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP di Francia sul circuito di Le Mans e riconquista la vetta della classifica iridata. Lo spagnolo del team Gresini ha superato Fabio Quartararo nel corso del sesto giro, dopo un primo tentativo andato a vuoto, e ha chiuso davanti al fratello Alex Marquez, autore di un’altra gara solida, e a Fermin Aldeguer, al primo podio in MotoGP. Tripletta spagnola e festa completa per il team Gresini.

Quartararo illude poi cede, disastro Bagnaia

Fabio Quartararo, partito dalla pole position e acclamato dal pubblico di casa, è riuscito a resistere nei primi giri, ma ha poi ceduto nella seconda metà della gara. Prima è stato sorpassato da Marc Marquez, poi anche da Alex Marquez e Aldeguer, concludendo cosÏ ai margini del podio una prova comunque convincente. Per il pilota Yamaha resta la soddisfazione della seconda pole consecutiva, a conferma di un crescente feeling con la moto.

Peggiora il fine settimana di Francesco Bagnaia, scivolato alla esse in salita durante il secondo giro, quando si trovava in quarta posizione dopo un buon avvio e il sorpasso su Aldeguer. Un errore pesante, che lascia il campione del mondo a quota 120 punti, a ben 31 lunghezze da Marc Marquez.

Gli altri piazzamenti: Vinales quinto, Acosta cade all’ultimo

La top five è completata da Maverick Vinales, che approfitta della caduta di Pedro Acosta all’ultima curva del giro finale. Sesto Johann Zarco, davanti a Fabio Di Giannantonio e Alex Rins. A punti anche Joan Mir, nono con la Honda HRC, mentre chiude decimo Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse.

Partenza positiva per Marco Bezzecchi, ma un errore nelle prime fasi lo relega in diciassettesima posizione, davanti al compagno di squadra Lorenzo Savadori. Fuori invece Brad Binder, autore di uno scatto fulmineo al via ma finito a terra nel quarto giro.

Classifica piloti: Marc davanti ad Alex, Bagnaia scivola a -31

Con la vittoria nella Sprint, Marc Marquez sale a 151 punti, due in piĂš del fratello Alex Marquez. Bagnaia resta terzo con 120, seguito dal duo VR46: Franco Morbidelli (84) e Fabio Di Giannantonio (66). Guadagna terreno Fabio Quartararo, ora sesto con 56 punti, davanti a Johann Zarco (47).

Leggi anche: