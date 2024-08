MotoGp Silverstone Espargaró in pole. Aleix Espargaró conquista la pole position per Aprilia nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Inghilterra. Già vincitore a Silverstone nel 2023, il catalano ha superato in extremis le due Ducati Lenovo di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Aleix Espargaro smashes the lap record at Silverstone to take pole ahead Francesco Bagnaia then Enea Bastianini



Alla sua terza pole stagionale, Espargaró ha stabilito un nuovo record del circuito inglese con un tempo di un minuto, 57 secondi e 309 millesimi, distanziando di 208 e 384 millesimi i due rivali italiani che completano la prima fila. Nella seconda fila (sia nella Sprint del sabato che nel GP domenicale) partiranno Jorge Martin (+0.425), Alex Marquez (Ducati Gresini), che aveva ottenuto il miglior tempo nel Q1, e Brad Binder con la migliore delle KTM factory.