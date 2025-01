MotoGP, Jorge Martin si è innamorato: “Fantastico, è tutto perfetto”

MotoGP, Jorge Martin, campione del mondo in carica, ha espresso la sua emozione e il suo entusiasmo per il suo nuovo capitolo che sta per aprirsi con Aprilia durante la presentazione del Team Aprilia Racing agli studi Sky di Milano. Il pilota spagnolo non ha nascosto la sua felicità nel far parte della casa di Noale, rivelando una forte connessione con la squadra e la moto.

Già pubblicata sul sito ufficiale Aprilia la foto di Jorge Martin con il numero 1⃣ sulla RS-GP25 #MotoGP pic.twitter.com/SI2IDMSu87 — Alessio Piana (@AlessioPiana130) January 16, 2025

“Quando ho visto la moto per la prima volta mi sono emozionato“, ha raccontato Martin ai microfoni di Sportal.it. “È bellissima, ma con il numero uno è incredibile, sono orgoglioso”. La moto con il numero uno rappresenta una simbologia importante, che per Martin ha un valore speciale, perché segna un passo fondamentale nella sua carriera.

Parlando del suo trasferimento ad Aprilia, Martin ha ammesso che non era nei suoi piani iniziali, poiché era molto vicino ad accettare un’altra proposta. Ma, come lui stesso ha spiegato, “il destino mi ha portato qua e penso che non ci sia posto migliore“. Una dichiarazione che conferma quanto si senta grato e soddisfatto della sua scelta.

“Sono felice, e questo è importante per guidare forte. Vedremo cosa possiamo fare”, ha aggiunto. Martin ha poi parlato della sua connessione con i tifosi italiani, un legame che si è rafforzato nel corso degli anni. “Sono stato per tanti anni in squadre italiane, mi sento un po’ italiano anch’io… sono molto orgoglioso di essere all’Aprilia”.

Martin conosce bene la pressione in corsa. Il campione ha ammesso che, soprattutto con il numero uno sulla moto, è sempre presente. “C’è sempre pressione. L’anno scorso era molta, e adesso penso che sia importante lavorare bene e con orgoglio”, ha spiegato, mostrando un atteggiamento maturo e determinato di fronte alle sfide che lo attendono con Aprilia.

Jorge Martin è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con Aprilia, e l’entusiasmo che traspare dalle sue parole fa ben sperare per la stagione che verrà. Con il numero uno sulla sua moto, il campione del mondo si prepara ad affrontare nuove sfide, con la consapevolezza che, per lui, “il posto migliore possibile” è proprio l’Aprilia.

Leggi anche: