MotoGP in lutto: il giovane campione è morto dopo una terribile caduta

Una giornata di sport si è trasformata in tragedia sul circuito francese di Magny Cours, durante le prove libere della Stock600, categoria che anticipava il terzo round del JuniorGP. Una perdita d’olio avrebbe causato una caduta multipla nella quale un giovane talento è rimasto vittima di un impatto terribile. L’incidente ha lasciato attonito il mondo del motociclismo.

La vittima è Borja Gómez, pilota spagnolo di 20 anni, ex protagonista anche in Moto2, dove nel 2022 aveva ottenuto un 12° posto a Valencia con il team Fantic, il suo miglior piazzamento nella categoria. Attualmente correva con la Honda del team Laglisse sia nella Stock600 del JuniorGP sia nel campionato spagnolo Superbike, che stava guidando in entrambe le classifiche.

Secondo una prima ricostruzione, Gómez è caduto a causa dell’asfalto scivoloso e, dopo aver perso il controllo, sarebbe stato colpito da un’altra moto sopraggiunta. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il pilota è deceduto nonostante i soccorsi immediati.

Borja Gómez era considerato uno dei giovani più promettenti del panorama motociclistico spagnolo. In carriera aveva già corso anche nel Mondiale Supersport, mostrando grande determinazione e talento. La sua morte lascia un vuoto profondo nel paddock e tra gli appassionati.

