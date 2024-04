MotoGP, Fabio Quartararo rinnova con Yamaha fino al 2026. Clamorosa svolta di mercato in MotoGP: Quartararo ha deciso di legarsi alla Yamaha per altri due anni. In queste ore è arrivata l’ufficializzazione del rinnovo biennale (stagioni 2025 e 2026) del pilota francese con la Yamaha. La casa di Iwata si era posta come priorità assoluta l’intenzione di trattenere Quartararo, con cui sta collaborando dal 2019 e dal 2021 nel team ufficiale e con cui ha vinto 1 mondiale piloti, 8 GP e conquistato 21 podi. (Continua a leggere dopo le foto)



Fabio Quartararo ha commentato così quanto accaduto nel mercato MotoGp: “Sono felicissimo di annunciare che proseguirò la mia avventura in blu. Lo scorso anno la Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta e sono convinto che torneremo davanti insieme. Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di esordire in MotoGP e da allora abbiamo fatto grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada da fare per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duramente e sono sicuro che insieme realizzeremo ancora una volta il nostro sogno”.