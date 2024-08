MotoGP Bagnaia parla del suo 2025 e fa una previsione speciale sul rapporto con il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez. Il Mondiale è ancora tutto da conquistare, ma Pecco Bagnaia guarda già al 2025, quando avrà come compagno di squadra l’otto volte campione del mondo. “Marc sarà subito super competitivo e molto motivato”, ha dichiarato Bagnaia a Motogp.com. “Potrebbe essere un successo… o un disastro. Un disastro se dovessero nascere rivalità e discussioni tra noi. Ma credo che siamo entrambi abbastanza intelligenti da adattarci senza problemi”.

Le tensioni tra Bagnaia e Marquez non sono mancate nemmeno in questa stagione. In Portogallo, a marzo, un contatto in pista ha portato entrambi alla caduta, un episodio che ha irritato non poco la Ducati. Con due campioni del calibro di Bagnaia e Marquez nello stesso team, la sfida sarà quella di gestirli senza creare divisioni o favoritismi.

Bagnaia ha anche commentato il cambiamento nella strategia della Ducati: “La Ducati ha modificato il proprio approccio, che in passato consisteva nel puntare sui giovani piloti, offrendo loro l’opportunità di arrivare al team ufficiale e avere accesso ai materiali migliori”.