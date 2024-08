MotoGp Austria Bagnaia vince ancora e stacca Martin in classifica mondiale. Il pilota italiano della Ducati ha conquistato l’undicesima tappa del Mondiale MotoGP, completando una strepitosa doppietta dopo il successo nella Sprint Race e riconquistando la leadership solitaria della classifica iridata. Il pilota ufficiale Ducati ha nuovamente avuto la meglio su Jorge Martin della Pramac, che come nella gara del sabato si è dovuto accontentare del secondo posto, scivolando a -5 punti da Bagnaia in classifica generale. Sul podio anche un eccellente Enea Bastianini, che con l’altra Desmosedici del team ufficiale si conferma terza forza del campionato.

La gara è stata senza storia, caratterizzata da un ritmo impressionante. Nei primi due giri della Sprint Race, Martin sembrava poter tenere testa a Bagnaia, ma la pista ha raccontato un’altra storia: il campione in carica resta l’uomo da battere, e il weekend di Spielberg ne è stata l’ulteriore dimostrazione. Nonostante l’impegno massimo, Martin non ha potuto nulla contro un Bagnaia in forma strepitosa.

Dietro i due protagonisti, Enea Bastianini ha completato un fine settimana in crescendo, conquistando un meritato podio. Più indietro, ma comunque autore di una prestazione positiva, Marc Marquez ha chiuso in quarta posizione. Il pilota del team Gresini ha vissuto una gara difficile, partendo male e trovandosi coinvolto in uno scontro con Franco Morbidelli della Pramac (giudicato un normale incidente di gara dai commissari). Nonostante tutto, Marquez ha messo in scena una delle sue classiche rimonte spettacolari, affrontando anche un contatto con Jack Miller su Ktm, per poi terminare ai piedi del podio, come già accaduto a Silverstone, mantenendo il quarto posto in classifica generale.

Marco Bezzecchi ha portato la sua Ducati VR46 in sesta posizione, preceduto dalla Ktm ufficiale di Brad Binder. Sfortunata la gara di Jack Miller, che ha concluso nella ghiaia. Le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro hanno chiuso rispettivamente al 7° e 8° posto, seguite da Franco Morbidelli, condizionato dal contatto con Marquez, e da Alex Marquez, che ha completato la top 10 con la sua Gresini. Domenica difficile per le Ktm GasGas di Pedro Acosta e Augusto Fernandez, che hanno concluso in 13° e 14° posizione.