MotoGP, Bagnaia vince la sprint race in Austria e riaggancia Martin in classifica

Bagnaia vince la sprint race del MotoGP in Austria. L’attesissimo duello tra Bagnaia e Martin nella Sprint del GP d’Austria si conclude dopo appena due giri, con Pecco che trionfa e riaggancia lo spagnolo in cima alla classifica del Mondiale piloti, portandosi a quota 250 punti in vista della gara principale di domenica.

Jorge Martin, partito dalla pole position, nel tentativo di difendere la leadership taglia la chicane e viene penalizzato con un long lap penalty. Da quel momento, la gara diventa una cavalcata solitaria per il campione del mondo in carica, che domina i giri successivi, anche favorito dalla caduta di Marc Marquez, che si trovava in seconda posizione. Sul podio, terzo posto per Aleix Espargaro con l’Aprilia, mentre l’altra Ducati Factory di Bastianini si impone nel gruppo che ha lottato fino all’ultimo per il quarto posto, in un finale combattuto con Miller, Morbidelli, Binder e Bezzecchi.