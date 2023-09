Home » Monza, colpo a zero: arriva Papu Gomez

Papu Gomez è il nuovo acquisto del Monza, che lo ha preso a costo zero dopo la rescissione con il Siviglia. L’argentin torna in Italia dopo due anni e mezzo in Spagna, dove ha vinto una Europa League e la prima edizione della Supercoppa Uefa-Conmebol.

Il Papu, 35 anni, ha firmato un contratto fino al 2024 con il club di Adriano Galliani, che lo ha desiderato ardentemente per rinforzare il reparto offensivo dei biancorossi dopo l’infortunio accorso a Caprari. Il giocatore è atterrato a Milano nella mattinata di venerdì 29 settembre e ha sostenuto le visite mediche prima di raggiungere il centro sportivo di Monza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Papu Gomez lascia il campo nell’amichevole tra Siviglia e Betis

Ritorno in Serie A

Gomez ritrova la Serie A, dove ha giocato per sei stagioni e mezzo con l’Atalanta, diventando uno dei simboli della squadra bergamasca. Con la maglia nerazzurra ha segnato 59 gol in 252 partite, raggiungendo cinque volte l’All-Star Game e portando la Dea fino ai quarti di finale di Champions League. Ha lasciato l’Atalanta nel gennaio 2021 dopo un contrasto con l’allenatore Gasperini.

Gomez potrebbe debuttare con la maglia del Monza nella prossima partita contro il Venezia, in programma sabato 2 ottobre alle ore 18. Il Monza è attualmente quarto in classifica con 10 punti in sei giornate e punta a una stagione da protagonista.