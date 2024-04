Montecarlo Masters, Musetti elimina la testa di serie n°13 Taylor Fritz

Montecarlo Masters, Musetti elimina Taylor Fritz. Il Montecarlo Masters, noto come Rolex Monte Carlo Masters per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis maschile appartenente alla categoria ATP Tour Masters 1000, ovvero la categoria più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam e le ATP Finals. La competizione si svolge nel mese di Aprile sui campi in terra rossa del Monte Carlo Country Club a Roccabruna, comune francese confinante con il Principato di Monaco. È stato votato dai tennisti ATP come miglior torneo di categoria nel 2001 e nel 2007. L’azzurro Lorenzo Musetti ha iniziato benissimo il suo percorso nel torneo del Principato eliminando con un doppio 6-4 in un’ora e mezza la testa di serie n° 13 Taylor Fritz, semifinalista della scorsa edizione. (Continua a leggere dopo le foto)

Lorenzo Musetti ha iniziato il suo percorso al Masters 1000 di Montecarlo eliminando la testa di serie n° 13 del tabellone, l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4. Il torneo del Principato si conferma magico per l’azzurro che nel 2023 ha battuto il n° 1 del mondo Novak Djokovic agli ottavi. I due si ritroveranno contro davanti al mare della Costa Azzurra, sempre agli ottavi, se dovessero vincere la prossima partita: per Musetti ci sarà il vincente del derby francese tra Mannarino e Fils, per il Djoker il vincente di Munar-Safiullin. Intanto Lorenzo si gode la 100ª vittoria Atp.