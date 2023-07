Termina in semifinale il mondiale del setterosa al Mondiale di pallanuoto: sconfitta per 8-9 per le azzurre allenate da coach Silipo che possono recriminare per il mancato pareggio a due secondi dalla fine della gara contro l’Olanda per la traversa di Dafne Bettini. Inizio tuttavia positivo dell’Italia che passa in vantaggio con Sofia Giustini per poi subire la rimonta orange firmata da Keuning. Il pareggio azzurro (2-2) con Galardi è solo un’illusione vista l’immediata reazione delle olandesi che trovano un doppio vantaggio portandosi sul 2-4 al termine del primo quarto.

La seconda frazione si apre nel peggiore dei modi per l’Italia che subisce la terza rete consecutiva trovandosi sotto per 2-5. A metà secondo quarto arriva però la reazione azzurra con Galardi, Avegno e Marletta che portano il risultato sul 5-6 in favore delle olandesi. Terzo quarto equilibrato con l’Olanda che si riporta sul più due fino al secondo gol di Marletta che chiude la terza frazione sul 7-8. Nell’ultimo quarto solo le olandesi a segnare per prime (7-9) fino all’inutile gol di Bettini che sfiorerà anche il meritato pareggio a soli due secondi dalla fine della gara. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Carlo Silipo parla con le giocatrici del setterosa (nazionale italiana di pallanuoto femminile)

Finale terzo quarto posto

Un mondiale tuttavia positivo per le azzurre capaci nei quarti di eliminare le pluricampionesse degli Stati Uniti al termine di un match probante da tanti punti di vista e che avrà sicuramente influito sulla condizione delle azzurre entrate in vasca nella semifinale. Il percorso dell’Italia non si conclude tuttavia qui: venerdì ci sarà infatti la finale per il terzo e quarto posto contro la perdente tra Australia o Spagna.