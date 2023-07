Grande risultato ai mondiali di nuoto in Giappone per l’Italia che ottiene un meritato argento nel 1500 stile libero grazie alla prestazione di Simona Quadrella. Secondo podio iridato per la nuotatrice italiano dopo quello ottenuto 4 anni fa con il terzo posto di Gwangju 2019.

Risultato entusiasmante per la 24enne romana che con il tempo di 15’43″31 si piazza solo dietro la campionessa olimpica Katie Ledecky che raggiunge il traguardo del ventesimo oro mondiale della carriera. Terzo posto per la cinese Bingjie Li in 15’45″71, abile a bruciare nelle ultime bracciate la russa Anastasia Kirpichnikova. “Sono contenta, mi sono tolta un peso” ha detto Simona Quadrella dopo l’argento ottenuto, ribadendo la proprie felicità per essere tornata su un podio così prestigioso quattro anni dopo la prima volta: “Ci vuole allenamento ed equilibrio mentale“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Thomas Ceccon esulta per il record italiano e l’oro conquistato nei 50 farfalla durante i mondiali di nuoto

Delusione Ceccon, secondo per 5 centesimi

Medaglia d’argento anche per Ceccon che non riesce a bissare l’oro nei 100 dorso arrendendosi, nonostante una straordinaria rimonta, allo statunitense Ryan Murphy che vince con il tempo di 52″22, solo 5 centesimi in meno dell’italiano che chiude a 52”27. “Ho nuotato un po’ peggio rispetto a ieri, comunque diciamo che sono contento” ha detto Ceccon al termine della gara. Con l’argento vinto nei 100 dorso Ceccon diventa il terzo nuotatore azzurro a salire almeno sei volte sul podio iridato superando Massimiliano Rosolino (5); davanti a lui solo Gregorio Paltrinieri (8) e Federica Pellegrini (11).