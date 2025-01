“Cosa ti avvicini a fare”: momenti di profondo imbarazzo ad “Affari tuoi”, cala il gelo. Nella scorsa puntata del seguitissimo gioco dei pacchi il conduttore Stefano De Martino ha dovuto gestire una situazione fuori dagli schemi dovuta ad una strana reazione della concorrente. Il fatto ha causato un momento di disagio e impaccio di cui si sta chiacchierando moltissimo sui social. Vediamo nel dettaglio come è andata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Forte emozione ad “Affari tuoi”

Partecipare ad una puntata di “Affari tuoi”, popolarissimo show dell’access prime time di Rai 1, è già di per sé un evento emozionante. Lo studio pieno di telespettatori, i riflettori e le telecamere puntate e la tensione della diretta sono elementi che non tutti i pacchisti sanno digerire facilmente. Figuriamoci poi, quando a questi fattori si aggiunge un senso di soggezione nei confronti del conduttore.

Durante la serata di ieri di “Affari tuoi” la pacchista da Trieste di nome Sara ha vissuto una crisi che ha dato vita a duna scenetta tra il divertente e l’imbarazzante e che, naturalmente, ha visto coinvolto proprio Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine. (Continua a leggere dopo la foto…)

La pacchista Sara si presenta

La puntata di “Affari tuoi” trasmessa ieri sera stava procedendo regolarmente con protagonista Enrico, proveniente dal Lazio, accompagnato dalla moglie Barbara. Dopo un inizio fortunato che ha permesso loro di rifiutare un’offerta di 38mila euro dal Dottore, le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa. Ad un momento cruciale del gioco, il concorrente Enrico ha scelto Sara, la pacchista in gioco con il pacco numero 6.

Quando è chiamata, lei si è presentata rivelando il suo nome, Sara, e la sua professione: “Responsabile di un negozio di abbigliamento”. La ragazza ha però iniziato ad arrossire, e Stefano De Martino ha rotto il ghiaccio prendendola affettuosamente in giro: “Già ride”. A quel punto Sara ha cominciato ad andare in tilt finendo per avere una reazione esilarante nel tentativo di rimettere una distanza tra lei e il conduttore.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva