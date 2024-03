Missile russo sui cieli dell’Europa: l’annuncio choc

Secondo l’esercito polacco uno dei missili da crociera lanciati dalla Russia con obbiettivi situati nell’ovest dell’Ucraina, ha violato brevemente lo spazio aereo della Polonia. Lo rendono noto le forze armate di Varsavia precisando che “l’oggetto è entrato nello spazio aereo della Polonia vicino alla città di Oserdow, vi è rimasto per 39 secondi e per tutto il tempo è stato seguito dai sistemi radar militari“

Missile russo sui cieli dell’Europa

La Russia non si ferma e continua incessantemente ad attaccare l’Ucraina. Nella notte 14 bombardieri strategici Tu-95MS sono decollati dalla base di Olenya, nella penisola di Kola: lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda. L’allerta aerea è durata più di due ore e diversi gruppi di missili sono stati lanciati in direzione della regione di Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Durante questo attacco uno dei missili è passato sopra i cieli dell’Europa invadendo, per un breve periodo, lo spazio aereo della Polonia. (continua dopo la foto)

Aerei polacchi allertati

“L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow e vi è rimasto per 39 secondi – hanno riferito le forze armate di Varsavia sulla piattaforma social X- “Durante l’intero volo è stato osservato dai sistemi radar militari. Avvertiamo che sono stati attivati ​​aerei polacchi e alleati, il che potrebbe comportare un aumento del livello di rumore, soprattutto nella parte sud-orientale del paese. In precedenza, l’esercito aveva affermato che aerei polacchi e alleati erano stati attivati durante l’attacco per salvaguardare lo spazio aereo della Polonia.

