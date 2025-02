“Hai paura? Ora racconto quello che abbiamo fatto insieme”. La minaccia a Giuseppe Cruciani

Nuova gatta da pelare per Giuseppe Cruciani. Il noto giornalista e conduttore radiofonico deve fare i conti con un “avvertimento” nemmeno tanto velato. Un ex ospite della sua trasmissione radiofonica, “La Zanzara”, ha infatti dichiarato sui social: “Per caso Giuseppe ha paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme io e lui? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme?“. (Continua…)

Chi è Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani è un noto giornalista e conduttore radiofonico, oltre che personaggio televisivo. Il suo modo di fare giornalismo è contraddistinto da elementi satirici, controversi e a volte anche un po’ irriverenti. Cruciani è noto soprattutto per il programma radiofonico “La Zanzara”, che va in onda su Radio 24 e che conduce insieme a David Parenzo. In televisione dal 2023 è ospite fisso del programma “Quarta Repubblica”, talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, dove cura una rubrica riguardanti i fatti della settimana. (Continua…)

L’avvertimento sui social

Nelle ultime ore, un ex ospite del programma radiofonico “La Zanzara”, condotto appunto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, si è scagliato contro il famoso giornalista, lanciando un clamoroso avvertimento. L’ex ospite de “La Zanzara” accusa Cruciani di non averlo aiutato nel momento del bisogno e poi dichiara: “Per caso Giuseppe ha paura che io dica quello che abbiamo fatto insieme io e lui? Vogliamo dire alle persone quello che abbiamo fatto insieme?“. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)