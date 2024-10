Milly Carlucci e la presunta gravidanza della figlia: la conduttrice rompe il silenzio

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice Milly Carlucci ha rotto definitivamente il silenzio in merito alla presunta gravidanza della figlia Angelica, che ha sposato appena tre mesi fa Fabio Borghese. (Continua…)

Chi è Milly Carlucci

Milly Carlucci è una famosa conduttrice e autrice televisiva. Ha esordito nel piccolo schermo negli anni ottanta, lavorando sia per le reti Rai che Mediaset. La sua notorietà è poi aumentata negli anni novanta grazie alla conduzione di celebri programmi di Rai 1 come “Scommettiamo che…?”, il Festival di Sanremo, “Luna Park” e “Fantastico”. Negli anni duemila consolida il suo ruolo di conduttrice della prima serata di Rai 1 grazie alla conduzione di celebri talent show adattati da format internazionali, come “Ballando con le stelle”, “Notti sul ghiaccio” e “Il cantante mascherato”. (Continua…)

La figlia Angelica è convolata a nozze

La conduttrice Milly Carlucci è sposata dal 1985 con Angelo Donati. La coppia ha avuto due figli. Angelica Donati, figlia di Milly, si è sposata circa tre mesi fa con Fabio Borghese. Accanto a lei ovviamente c’era la mamma. Nelle scorse settimane sono circolate voci in merito ad una presunta gravidanza della figlia della conduttrice. È proprio la Carlucci a rompere il silenzio in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice ha svelato qual è la verità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)