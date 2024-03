Milano-Sanremo 2024, nella startlist moltissimi Big

Ciclismo, meno 3 giorni alla Milano-Sanremo 2024. La prima classica monumento della stagione è alle porte: è la Milano-Sanremo, conosciuta come la “Classicissima”, pronta a prendere il via sabato 16 marzo 2024. L’edizione numero 115 di questa epica corsa ciclistica partirà da Pavia, con l’arrivo tradizionale in Via Roma a Sanremo, per un totale di 288 km, leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti.

Nonostante il cambio della città di partenza, le sfide rimangono immutate lungo il percorso con le salite del Turchino, i tre Capi (Mele, Cervo e Berta), Cipressa e, naturalmente, il Poggio, dove l’anno scorso Van der Poel ha trionfato. Il campione del mondo di Glasgow farà il suo debutto stagionale in questa gara iconica, tuttavia, il suo rivale Wout Van Aert non sarà presente. Al via ci sarà invece Tadej Pogacar, fresco vincitore della Strade Bianche con una fuga solitaria di 81 km. Tra i partecipanti italiani, spiccano Filippo Ganna e Jonathan Milan, quest’ultimo reduce da una Tirreno-Adriatico con due vittorie di tappa e la conquista della maglia ciclamino.

Nella lista delle possibili sorprese, attenzione a Mads Pedersen, compagno di squadra di Milan alla Lidl-Trek, e alla coppia della Visma composta da Laporte e Kooij. Philipsen sarà un’alternativa all’Alpecin per Van der Poel e Ewan, quest’ultimo giunto secondo a Sanremo per due volte. Inoltre, oltre a Van der Poel, altri sei ex vincitori della Classicissima prenderanno parte alla competizione: Alaphilippe, Demare, Kristoff, Stuyven, Kwiatkowski e Mohoric, quest’ultimo sempre pronto a giocare il ruolo dell’outsider.