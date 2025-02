Milan-Roma, le probabili formazioni: Gimenez e Joao Felix pronti a debuttare a gara in corso

Milan-Roma probabili formazioni del secondo quarto di finale della Coppa Italia che si gioca stasera alle 21 allo stadio di “San Siro”. La stagione finora non è andata secondo le aspettative per Milan e Roma, ma vincere stasera potrebbe rappresentare una svolta. In palio c’è la semifinale di Coppa Italia, con la vincente che dovrà attendere il 25 febbraio per conoscere il prossimo avversario: quel giorno si giocherà Inter-Lazio.

Il match si disputerà alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà diretto dal Sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Entrambe le squadre vogliono rilanciarsi e questa sfida di Coppa Italia potrebbe dare nuova fiducia in vista della seconda parte della stagione. Chi avrà la meglio?

Milan, occhi puntati sui nuovi acquisti

C’è grande attesa tra i tifosi rossoneri per vedere in azione i nuovi volti del mercato invernale. Tra questi, però, l’unico sicuro di una maglia da titolare sembra essere Walker, pronto a debuttare sulla fascia destra.

Probabile formazione del Milan (4-2-3-1 / 4-3-3)

Portiere: Maignan

Maignan Difesa: Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez

Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez Centrocampo: Fofana, Musah

Fofana, Musah Trequarti: Pulisic (o Chukwueze), Reijnders, Leao

Pulisic (o Chukwueze), Reijnders, Leao Attacco: Abraham (con Gimenez pronto a subentrare)

L’assetto tattico di Conceiçao potrebbe variare tra un 4-2-3-1 e un 4-3-3, a seconda della posizione di Reijnders.

Roma, Ranieri si affida ai titolari

Dopo il turnover operato contro il Napoli, Ranieri tornerà a puntare sulla formazione tipo, con il consueto 3-5-2 e la coppia Dybala-Dovbyk in attacco.

Probabile formazione della Roma (3-5-2)

Portiere: Svilar

Svilar Difesa: Celik, Hummels, Ndicka

Celik, Hummels, Ndicka Esterni: Saelemaekers, Angelino

Saelemaekers, Angelino Centrocampo: Koné, Paredes, Pellegrini

Koné, Paredes, Pellegrini Attacco: Dybala, Dovbyk

Il neoacquisto Rensch parte dalla panchina, con Saelemaekers favorito sulla fascia destra.

Leggi anche: