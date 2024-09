Calcio. Milan, Pioli verso l’Arabia mentre Fonseca si gioca tutto in 3 partite. Molto probabilmente Stefano Pioli andrà in Arabia e nello specifico sarebbe interessato all’alletantore la squadra dell’Al Nassr, che milita nella Lega saudita professionistica, la massima divisione del campionato saudita di calcio. Il tecnico, come riportato da SportMediaset, sembra pretendere garanzie da sauditi: l’accordo non si preannuncia dei più semplici. E alla finestra c’è sempre il Milan, che ha ancora sotto contratto (fino al 2025) l’ex allenatore di Bologna e Inter. I rossoneri sperano in ciò per far sì che il loro bilancio si alleggerisca di circa 8 milioni di euro, ovvero lo stipendio lordo annuale dell’allenatore. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma Pioli già da mesi ha aperto alla possibilità di lasciare l’Italia per proseguire all’estero la propria carriera. (Continua a leggere dopo le foto)

La stagione di Paulo Fonseca al Milan è letteralmente partita in salita e ora ad attendere l’allenatore ci sono tre match decisivi in rapida successione: Venezia, Liverpool e Inter. Impegni cruciali per dare una svolta al percorso della squadra rossonera. Il portoghese, nonostante le zero vittorie in tre partite, non è minimamente in bilico: i dirigenti ci hanno puntato e non intendono fare una eventuale marcia indietro in tempi brevi. Salvo, ovviamente, clamorosi colpi di scena.