Milan: Theo Hernandez e Maignan, il sapore amaro del derby di Coppa Italia

Milan, a San Siro, sotto le luci del derby di Coppa Italia, potrebbe andare in scena l’ultimo ballo di Theo Hernandez e Mike Maignan con la maglia rossonera. Due pilastri del Milan di oggi, due giocatori che hanno lasciato il segno e che ora rischiano di salutare in un’estate che si preannuncia rivoluzionaria.

Il Milan si prepara a cambiare pelle, e nella lista dei partenti ci sono due dei suoi uomini simbolo. Theo Hernandez, arrivato nel 2019 e diventato uno dei migliori terzini sinistri d’Europa, vede la trattativa per il rinnovo in stallo e sembra ormai fuori dal progetto. Maignan, l’erede di Donnarumma tra i pali, è in attesa di offerte importanti dal mercato.

Ma i due francesi non sono gli unici con la valigia in mano. Joao Felix tornerà al Chelsea dopo il prestito, Abraham farà lo stesso con la Roma, mentre Sottil potrebbe rientrare alla Fiorentina. Anche Jovic e Florenzi sono in scadenza, mentre il futuro di Emerson Royal, Tomori, Loftus-Cheek e Terracciano è tutto da scrivere.

Milan, un futuro in evoluzione

Non è la prima volta che il Milan affronta una rivoluzione. Chi ha memoria lunga ricorda il 2012, quando nel giro di pochi mesi il club salutò in un colpo solo Thiago Silva, Ibrahimovic, Nesta, Gattuso, Seedorf e Inzaghi. O il 2017, quando la gestione cinese portò una raffica di acquisti che non lasciò il segno.

Ora la storia sembra ripetersi: si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Il Milan non è nuovo a queste trasformazioni e, nel bene e nel male, ha sempre saputo rialzarsi. Il derby, più che una semifinale di Coppa Italia, sarà allora un passaggio di consegne, una fotografia di quello che è stato e di quello che verrà.

