Milan, per Gimenez, rischio operazione alla caviglia: consulto ad Amsterdam

Santiago Gimenez resta una incognita per il Milan nelle prossime settimane, a causa dei problemi alla caviglia destra che ne hanno condizionato la presenza in campo nell’ultimo mese e mezzo. L’attaccante messicano ha scelto di recarsi ad Amsterdam per un consulto specialistico con il professor Gino Kerkhoffs, esperto di infortuni alla caviglia, alla ricerca della soluzione migliore per un pieno recupero.

Gimenez ha convissuto con il dolore per diversi mesi, come confermato da un post su Instagram lo scorso 5 novembre: “Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%… adesso devo recuperare e prepararmi per tornare appena possibile”. Dopo un periodo di apparente miglioramento, che aveva fatto pensare a un rientro imminente, nelle ultime settimane il dolore è tornato, costringendo l’attaccante a sospendere l’attività agonistica.

Il Milan, seguito da Gimenez e dal suo staff, dovrà ora valutare se procedere con un trattamento conservativo o optare per un intervento chirurgico, operazione che terrebbe l’attaccante fermo diverse settimane. L’ultimo consulto ad Amsterdam servirà a chiarire la situazione, con la priorità di garantire un ritorno sicuro e completo in campo.

Nel frattempo, Gimenez non prenderà parte al viaggio della squadra a Riad per la Supercoppa Italiana, in programma giovedì. Il Milan, consapevole dell’incertezza legata al rientro del suo attaccante, ha già cominciato a valutare possibili rinforzi sul mercato, per non farsi trovare impreparato in caso di lunga assenza.

La decisione definitiva sul da farsi arriverà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scegliere la strada più sicura per il recupero di Gimenez e per il futuro del club.

