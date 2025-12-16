Serie A: Milan, strada in discesa e bivio Inter-Napoli. Lo scudetto passa da gennaio

Serie A, quattro squadre in corsa, tre punti di distanza, un equilibrio che cambia ogni settimana. Il campionato entra nel vivo e lo scudetto sembra ormai un affare ristretto a Inter, Milan, Napoli e Roma, racchiuse in un fazzoletto di classifica. Davanti a tutti ci sono i nerazzurri a quota 33, seguiti dai rossoneri a 32, dagli azzurri a 31 e dalla Roma a 30, rientrata prepotentemente nel gruppo di testa dopo l’1-0 sul Como.

Il primo posto è diventato una poltrona girevole: cambia proprietario quasi a ogni turno, segno di una stagione segnata dalla discontinuità. Da qui a fine gennaio qualcosa si romperà per forza. Sette giornate calde, la Champions League da completare e una Supercoppa che rischia di pesare su gambe e testa. Il gruppo non resterà compatto a lungo.

Il punto di svolta ha una data precisa: 11 gennaio, a San Siro, quando andrà in scena Inter-Napoli. Le prime due dello scorso campionato, deciso all’ultima giornata per un solo punto, si ritroveranno faccia a faccia in uno scontro che vale molto in ottica scudetto. (continua dopo la foto)

Prima ci sarà la Supercoppa a Riad, che potrebbe già offrire un antipasto dello scontro diretto. Poi il calendario e i recuperi infrasettimanali faranno il resto. Inter e Roma, da qui all’11 gennaio, hanno il cammino più tortuoso: i nerazzurri affronteranno Atalanta e Bologna, i giallorossi sono attesi da Juventus, Atalanta e Sassuolo. Il Napoli di Conte, almeno sulla carta, ha un percorso più morbido e l’obiettivo chiaro di rosicchiare punti recuperando anche qualche infortunato.

È qui che entra in gioco il Milan. Il calendario di gennaio sembra sorridere ad Allegri: Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Partite non proibitive, anche se i rossoneri finora hanno reso meglio contro le grandi che contro le squadre di medio-bassa classifica. Cambiare passo è quasi un obbligo, perché il recupero del turno perso porterà il Milan sul campo del Como, mentre Inter e Napoli avranno sfide più abbordabili. (continua dopo la foto)

Guardando ai numeri, rossoneri e azzurri potrebbero presentarsi all’11 gennaio rispettivamente a 41 e 40 punti. L’Inter, attesa dalla trasferta di Bergamo contro un’Atalanta rilanciata, potrebbe fermarsi intorno a quota 40. Sensazioni, nulla più, ma sufficienti a spiegare perché gennaio sarà decisivo anche per il titolo di campione d’inverno.

Nella seconda metà del mese entreranno in gioco anche le coppe europee. La Champions potrebbe favorire il Milan sul piano delle energie, ma i rossoneri dovranno affrontare Roma e Bologna fuori casa. L’Inter avrà un calendario più leggero in campionato, ma con Arsenal e Borussia a occupare i pensieri. Il Napoli e la Roma, invece, si troveranno incastrati tra big match e obblighi europei.

La sensazione è chiara: a inizio febbraio la classifica sarà diversa. Quanto, è impossibile dirlo. E forse è proprio questa l’unica previsione attendibile: in una stagione così, fare pronostici è un azzardo.

