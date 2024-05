Milan, rebus panchina: non solo Conceiçao, spunta un nome a sorpresa. Stefano Pioli non è l’uomo adatto a guidare il Milan, e così il Milan si è ritrovato nella situazione di dover scegliere una nuova guida. I dirigenti però non sembrano ancora aver individuato l’uomo giusto. Inizialmente, si pensava che il sostituto di Pioli potesse essere Lopetegui, in verità però non c’era una comunione d’intenti su di lui e la dura presa di posizione della tifoseria sul suo nome, ha convinto Cardinale a bloccare ogni operazione, scatenando, fra l’altro, lo stupore e la rabbia dello stesso spagnolo. Dunque chi si siederà sulla panchina del Milan durante la prossima stagione 2024/25? I nomi sembrano essere diversi. (Continua a leggere dopo le foto)

Il nome al momento più in voga sarebbe quello di Sergio Conceiçao. Secondo i bookmakers è lui il favorito, però la sua candidatura è soprattutto spinta da Jorge Mendes, il suo potente agente che al Milan assiste già Leao. Mendes insiste da giorni, anche perché sa che a breve Conceiçao dovrebbe liberarsi dal Porto. Una volta libero, sarà scelto dal Milan? Non è ancora così scontato. Alle sue spalle resta Fonseca, più indietro Van Bommel, in uscita dall’Anversa e legato a Ibrahimovic. Il nome che invece vorrebbero i tifosi rimane quello di Antonio Conte, ma a Casa Milan continuano a non prenderlo concretamente in considerazione. Piuttosto non vanno escluse sorprese, tra cui il nome di Maurizio Sarri.