Milan, Okafor tornato ad allenarsi in gruppo

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a San Siro e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, arrivano finalmente buone notizie da Milanello dove oggi Stefano Pioli ha potuto riavere a disposizione dopo un mese di stop l’attaccante svizzero Noah Okafor.

L’ex Salisburgo è tornato ad allenarsi in gruppo e risulta dunque recuperato per il big match in programma domenica 14 gennaio contro la Roma. Fuori dall’infermeria anche Matteo Gabbia, uscito anzitempo dal campo dopo la gara contro l’Atalanta, mentre risultato recuperati anche Sportiello e Pellegrino che anche oggi si sono allenati con il resto della squadra a Milanello. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il gol di Giroud e i festeggiamenti dei rossoneri (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Chi invece ha proseguito il lavoro individuale è Alessandro Florenzi, out per infortunio dalla scorsa sfida di campionato contro l’Empoli. Per il terzino italiano sembra ormai certo il forfait per la gara del weekend contro la Roma, sua ex squadra.

Roma nei guai: si è fermato Dybala

Non c’è altrettanto ottimismo sul fronte giallorosso dove ieri e oggi a Trigoria non si è allenato Paulo Dybala a causa di un sovraccarico muscolare riscontrato durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio che lo esclude dalla sfida di sabato contro il Milan. Per la Joya il giorno del rientro in campo potrebbe avvenire il prossimo 20 gennaio contro il Verona all’Olimpico.