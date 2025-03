Home | Milan, la “rivoluzione” di Conceicao per Lecce: non solo Theo e Leao, chi è l’altro big che rischia il posto (ed è clamoroso)

Il Milan si prepara alla delicata trasferta contro il Lecce, in programma sabato 8 marzo alle 18.00, con la necessità di invertire la rotta dopo un periodo nero. La squadra di Sergio Conceição è reduce da tre sconfitte consecutive in Serie A e dall’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, ed è scivolata al nono posto in classifica, a ben undici punti dalla zona Champions.

Per provare a scuotere il gruppo, il tecnico portoghese starebbe valutando una rivoluzione nell’undici titolare. Oltre alle assenze già confermate di Maignan e Pavlovic, potrebbe decidere di rinunciare a Theo Hernandez e Rafael Leao, due pilastri della squadra che quest’anno sono stati spesso al centro di critiche e discussioni.

Si tratta di scelte sorprendenti che segnerebbero un netto cambio di rotta. Ma il cambiamento più eclatante e clamoroso dovrebbe avvenire in attacco, dove si profila un’esclusione pesantissima e densa di significati: il nuovo arrivato Santiago Gimenez rischia infatti di partire dalla panchina, con Tammy Abraham favorito per una maglia da titolare.

Dopo le pesanti sconfitte contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan non può più permettersi passi falsi. La stagione appare ormai compromessa e la sfida contro il Lecce diventa un crocevia per dimostrare almeno una reazione d’orgoglio. Con la qualificazione in Champions sempre più lontana, l’unico obiettivo realistico resta la Coppa Italia, ma serve una scossa immediata per evitare il tracollo definitivo.

Leggi anche: