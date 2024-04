Milan-Inter, le probabili formazioni del derby che può valere lo scudetto nerazzurro

Milan-Inter probabili formazioni. Tutto pronto per il derby della Madonnina. Quest’anno potrebbe valere lo scudetto. Se la formazione allenata da Simone Inzaghi dovesse vincere, si assicurerebbe la vittoria del Tricolore con cinque giornate di anticipo. Per questo le scelte dei due allenatori stasera saranno ancora più importanti. (Continua…)

Milan-Inter probabili formazioni

Il derby di stasera non vale solo tre punti, bensì un’intera stagione. Se l’Inter dovesse vincere, metterebbe la firma sullo scudetto e sulla seconda stella. Il Milan vuole fare di tutto per evitare un simile affronto. Vincere lo scudetto nel derby sarebbe mortificante per la squadra, per l’allenatore e soprattutto per i tifosi. Alla luce di quanto detto, le scelte dei due allenatori risultano ancora più importanti, ma siamo sicuri che Simone Inzaghi e Stefano Pioli si affideranno agli uomini migliori.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mikitaryan, Darmian; Lautaro, Thuram.