Milan-Empoli, le ultimissime di formazione: torna Morata, solo panchina per Esposito

Milan-Empoli probabili formazioni del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18 a San Siro. Il Milan si prepara ad affrontare l’Empoli con una formazione che punta alla stabilità, necessaria per tornare alla vittoria dopo risultati altalenanti. Fonseca schiererà i titolari con alcune modifiche strategiche per evitare gli estremi delle recenti prestazioni.

Il Milan abbandonerà l’approccio eccessivamente difensivo visto contro la Juventus e quello troppo offensivo di Bratislava, cercando un equilibrio migliore. Davanti a Maignan nel 4-2-3-1 di Fonseca ci saranno Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez; in mediana l’ormai collaudata coppia Fofana-Reijnders, mentre la trequarti da destra a sinistra vedrà Musah come “ala tattica”, quindi Pulisic e Leao a supporto dell’unica punta Morata.

L’Empoli di D’Aversa, rivelazione di questo inizio di campionato, si schiererà con un 3-4-1-2. Davanti a Vasquez il collaudato terzetto composto da Goglichidze, Ismajili e Viti; a centrocampo Henderson, Maleh al centro, con Gyasi e Pezzella sulle fasce. Sulla trequarti è ballottaggio tra Solbakken e Cacace per supportare le due punte Colombo e Pellegri.

L’Empoli punterà a contenere le iniziative dei rossoneri e a sfruttare eventuali spazi in contropiede. La sfida promette un mix di tensione e intensità, con entrambe le squadre bisognose di punti per i rispettivi obiettivi.

Leggi anche: