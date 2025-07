Milan, è fatta per il sostituto di Theo Hernandez: a breve a firma

Il nuovo Milan targato Max Allegri continua a prendere forma. Dopo una stagione deludente e un mercato iniziato tra addii eccellenti e tanti interrogativi, la dirigenza rossonera ha avviato una campagna acquisti mirata a rinforzare le corsie laterali, da sempre considerate fondamentali nel gioco del tecnico livornese.

“Un terzino di nome Pervis”#Estupinian https://t.co/BgMN3TW1iL — N O V U S (@BensonGuitar) July 21, 2025

In attesa di risolvere la questione sulla fascia destra, la società ha chiuso per un innesto di qualità sul lato mancino. Allegri chiedeva una soluzione rapida e la dirigenza ha provveduto ad accontentarlo. Dopo la beffa subita con Brown, volato in Turchia, è arrivato il sostituto di Theo Hernandez. (continua dopo la foto)

Il primo colpo ufficiale per le fasce difensive, dunque, è ormai definito: mercoledì arriverà in Italia Pervis Estupinan per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni.

Il club rossonero e il Brighton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del laterale sinistro, con uno scambio di documenti in corso che precede l’annuncio ufficiale. Estupinan firmerà un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2029. Giovedì, dopo le visite mediche, partirà per Hong Kong dove raggiungerà i nuovi compagni in tournée.

L’operazione si chiude per una cifra complessiva intorno ai 18 milioni di euro, bonus inclusi. Dopo le partenze di Theo Hernandez, Walker, Florenzi e l’imminente addio di Emerson Royal, Estupinan rappresenta il primo rinforzo sulla fascia sinistra voluto da Allegri.

Il colombiano è un giocatore di spinta, capace di arrivare sul fondo e servire palloni precisi come dimostrano i suoi 14 assist in 104 presenze con il Brighton. Certamente meno di quelli di Theo Hernandez, ma comunque numeri positivi. E andrà proprio a occupare il posto lasciato libero dal laterale francese, partito per l’Arabia. (continua dopo la foto)

Sul fronte destro, invece, il discorso è ancora aperto. Il primo obiettivo, Guela Douè, è bloccato dai 30 milioni richiesti dallo Strasburgo, ben lontani dai 15 milioni offerti dal Milan. L’attenzione si sposta quindi su Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona, sul quale c’è però anche il Nottingham Forest pronto a rilanciare a breve con 12 milioni dopo una prima offerta respinta.

Leggi anche: