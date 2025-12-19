È ufficiale: Milan-Como si disputerà in Australia, a Perth, l’8 febbraio 2026. La conferma arriva direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Una delle questioni principali nelle settimane scorse riguardava la scelta degli arbitri. La Serie A premeva per direttori di gara italiani, mentre la AFC (Asian Football Confederation) aveva stabilito che la partita fosse affidata a fischietti asiatici.

Simonelli ha chiarito: “Abbiamo avuto un incontro formale con Infantino e avevamo dubbi sulle imposizioni ricevute, ma Pierluigi Collina ci ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici, segnalando fischietti di qualità per la partita”.

Milan-Como, una prima volta per la Serie A

Con la conferma arrivata entro la deadline del 18 dicembre, ora la Lega e il Milan possono concentrarsi sugli aspetti logistici. La squadra rossonera ha già predisposto un piano operativo per il viaggio in Australia, considerando che mancano poco più di sei settimane all’evento.

Simonelli ha sottolineato che, pur accettando la condizione degli arbitri stranieri, verranno definiti tutti i dettagli organizzativi restanti. Il dado è tratto: Milan-Como in Australia con arbitri asiatici sarà uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Serie A 2026.

Leggi anche: