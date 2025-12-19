La Roma prova a imprimere una forte accelerata sul mercato per assicurarsi Giacomo Raspadori, attaccante attualmente all’Atletico Madrid e ai margini del progetto di Simeone. L’ex Napoli e Sassuolo, nonostante il gol segnato in Copa del Rey contro l’Atletico Baleares, fatica a trovare spazio nell’undici titolare dei Colchoneros, con l’ultima presenza da titolare in campionato risalente a fine settembre.

La trattativa potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, simile a quanto avvenuto per Joshua Zirkzee. La Roma spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Atletico preferirebbe un obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Negli ultimi giorni, la pista per il ritorno in Italia di Raspadori si è fatta più concreta, con i giallorossi pronti a chiudere il colpo in tempi brevi.

Intervenuto a Supercoppa Italiana Live su Italia1, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Manna, ha commentato la situazione: “Raspadori alla Roma? È un calciatore che ha dato tanto al Napoli e noi a lui. Io non penso che lascerà l’Atletico Madrid“. Il nodo resta dunque la volontà del club spagnolo di legare eventuale obbligo di riscatto al successo europeo.

Con l’estate di mercato alle porte, la Roma punta a rafforzare il reparto offensivo con un giocatore esperto in Serie A, capace di adattarsi rapidamente al modulo di Gasperini e di fornire nuove soluzioni offensive in vista della prossima stagione.

