Bologna-Inter, Chivu lancia la sfida: “Essere qui un regalo, Calhanoglu recuperato”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna con entusiasmo, sottolineando la crescita del gruppo e della condizione fisica dei giocatori. Chivu ha sottolineato l’importanza del nuovo formato della competizione che ha permesso ai nerazzurri di esserci.

“Grazie al nuovo format siamo qui, ora vogliamo giocarci le nostre possibilità. Dall’inizio della stagione ci siamo promessi di affrontare ogni partita con voglia e ambizione. Visto che siamo qui, anche se forse non lo meritiamo visto che l’anno scorso non abbiamo vinto nulla, vogliamo giocarcela fino in fondo”.

Il tecnico romeno ha elogiato la coesione del gruppo: “Abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo e possiamo fare. È un piacere allenare questo gruppo, che si è messo in gioco nonostante difficoltà e qualche amarezza. È affamato, ha voglia da vendere e dimostra fiducia, autostima e passione per questo gioco”.

Chivu ha confermato il recupero di Calhanoglu e la piena disponibilità della rosa: “Avere un giorno di riposo in meno in caso di finale non ci interessa. Siamo pronti per giocarci le nostre possibilità al massimo”. La gestione dei viaggi e delle energie è stata un elemento chiave.

“Abbiamo scelto di arrivare in Arabia Saudita due giorni prima della partita per motivi di acclimatazione e temperature, anche se io avevo chiesto di arrivare addirittura oggi, a 24 ore dalla sfida”.

Chivu ha analizzato la semifinale: “Il Bologna è una squadra scomoda, non solo per noi. Negli ultimi anni stanno mettendo in difficoltà tutti: hanno energia e il loro modo di fare può mandare in crisi chiunque“. (continua dopo la foto)

Il tecnico ha chiuso parlando della mentalità necessaria: “Visto che consideriamo il Bologna uno scontro diretto, non va dimenticato che abbiamo vinto contro la Roma. Per vincere bisogna meritare, a prescindere dall’avversario. Nessuno ci regala nulla. L’importante è uscire dal campo sempre a testa alta, con la sensazione di avere dato tutto“.

L’Inter si prepara così ad affrontare il Bologna con l’obiettivo di vincere un trofeo che rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per i nerazzurri, che puntano a confermare la crescita mostrata durante la stagione e a giocarsi fino in fondo la possibilità di alzare la Supercoppa Italiana.

