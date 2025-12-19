Bologna-Inter, Italiano sfodera l’orgoglio: “Meritiamo di esserci, Inter forte ma abbiamo personalità”

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha presentato la sfida parlando di orgoglio, consapevolezza e recuperi chiave per la partita di domani a Riad. Italiano ha sottolineato il merito della sua squadra.
"Saremo la quarta incomoda, siamo qui per infastidire le big!"— Generation Sport (@G3N3RATIONSPORT) December 18, 2025
Vincenzo Italiano carica l'ambiente rossoblù alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna ed Inter.
Vincenzo Italiano carica l'ambiente rossoblù alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna ed Inter.
“Non siamo felici, di più. Siamo orgogliosi di essere qui. Ci siamo meritati questo posto vincendo la Coppa Italia nella scorsa stagione. C’è sempre da dimostrare e qualcosa da perdere, quindi dobbiamo farci trovare pronti”. (continua dopo la foto)
Nonostante il recente passo falso in campionato, la squadra mantiene entusiasmo e fiducia: “La sconfitta con la Juve non ci ridimensiona. Siamo in linea coi programmi e stiamo affrontando tutte le competizioni con determinazione”. Il tecnico ha lanciato anche un avviso agli avversari: “Siamo tra le migliori squadre dei secondi tempi e chi subentra dovrà dare il massimo“.
Italiano ha analizzato con attenzione l’Inter: “È una partita secca, con eventuali rigori dopo novanta minuti. Sono gare diverse”. Il tecnico rossoblù ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu, che ha trasformato i nerazzurri: “Chivu ha portato novità, coinvolgendo molti uomini e proponendo qualcosa di diverso tatticamente. Sono una squadra arrembante, che gioca bene e crea occasioni”.
“Sappiamo di affrontare una delle squadre più forti in Italia e in Europa” ha concluso. Il tecnico ha poi ricordato la finale di Coppa Italia 2024 contro la Fiorentina: “Andammo in vantaggio, poi arrivò la doppietta di Lautaro. Domani non dovremo fare regali all’Inter“. (continua dopo la foto)
Sul fronte del Bologna, Italiano può contare su importanti recuperi dall’infermeria: “In difesa Lucumì sta meglio e Vitik si è aggregato ieri. Ma la vera notizia è davanti: rientra anche Immobile“. L’attaccante porta esperienza, personalità e pericolosità sotto porta. Italiano ha precisato: “La sua condizione non è ancora ottimale, ma lo vedo libero di mente e mi auguro di aumentare presto il suo minutaggio”.
Su Ferguson, il tecnico ha aggiunto: “Ci sta l’altalena di prestazioni in partite ravvicinate, ha avuto anche fastidi al ginocchio, ma resta un’opzione importante”. Il Bologna si prepara così alla sfida con l’Inter con consapevolezza, energie fresche e la voglia di confermare la propria personalità contro una delle squadre più forti del panorama nazionale ed europeo.
