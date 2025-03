Home | Milan, per Conceicao ultima chiamata: serve vincere con il Como per sperare, le probabili formazioni

Il Milan si prepara a una sfida da dentro o fuori nella ventinovesima giornata di Serie A: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, e i rossoneri non possono permettersi passi falsi se vogliono continuare a sperare nel quarto posto e nella qualificazione alla prossima Champions League.

https://t.co/vCC5jsY95c



🔴⚫ Conceicao Milan

👀Regalo di addio? — Milan News 24 (@Milannews24_com) March 15, 2025

Dopo un periodo difficile, la squadra di Conceição ha l’occasione di sfruttare un turno di campionato favorevole, con due scontri diretti tra le concorrenti alla zona Champions. La vittoria sofferta contro il Lecce nell’ultimo turno ha dato respiro al Milan, ma il cammino rimane complicato.

Attualmente, i rossoneri sono a otto punti dalla Juventus, che occupa il quarto posto. Una distanza che rende questa sfida contro il Como una tappa obbligata per restare in corsa. Il calendario potrebbe dare una mano: Bologna e Lazio si affrontano tra loro, così come Fiorentina e Juventus, il che significa che almeno due dirette concorrenti perderanno punti.

Per questo motivo, i tre punti contro il Como diventano ancora più preziosi. Ma se il Milan ha un disperato bisogno di vincere, il Como non sarà certo un avversario remissivo. La squadra di Fabregas sta disputando un’ottima stagione e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato.

Napoli e Fiorentina ne sanno qualcosa, e anche nella recente sconfitta contro la Roma la squadra lariana ha mostrato grande personalità . L’1-1 subito in extremis contro il Venezia nell’ultima giornata ha lasciato l’amaro in bocca a Cutrone e compagni, che arriveranno a San Siro con il desiderio di riscatto.

Milan-Como, Le probabili formazioni

Conceição punta sul 4-2-3-1, con Leao che torna titolare dopo essere stato decisivo contro il Lecce. A centrocampo, Bondo e Fofana dovrebbero essere confermati, con Reijnders avanzato sulla trequarti e Joao Felix inizialmente in panchina. In attacco, spazio a Gimenez, mentre la difesa e il portiere saranno confermati.

Il Como risponderà con la solita impostazione offensiva di Fabregas. I fari saranno puntati su Nico Paz e Diao, pronti a mettere in difficoltà la difesa rossonera con la loro velocità e tecnica. A supportarli ci saranno Caqueret e Strefezza, per un Como che non intende fare da spettatore in una partita così importante per entrambe le squadre.

Il Milan ha un’occasione da non sprecare, ma per battere il Como servirà una prestazione convincente e senza cali di concentrazione. San Siro, ancora una volta tutto esaurito, è pronto a spingere i rossoneri verso una vittoria fondamentale per continuare a credere nella Champions League.

Leggi anche: