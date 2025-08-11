Milan, Allegri dopo il ko con il Chelsea: “Nessun dramma, pronti per la Coppa Italia”

Nonostante la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea nell’ultima amichevole estiva, Massimiliano Allegri si è detto soddisfatto della prestazione del suo Milan e, soprattutto, del fatto di aver evitato problemi fisici in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia.

Milan senza infortuni e con la testa alla Coppa Italia

“Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni ed è importante – ha sottolineato Allegri – perché possiamo prepararci bene per la Coppa Italia. Oggi in dieci abbiamo fatto bene, siamo stati ordinati. Abbiamo preso gol evitabili e lavoreremo per sistemare alcune situazioni. Dopo un mese abbiamo fatto bene e lavorato bene, ora serve attenzione perché domenica c’è una partita da dentro-fuori ed è un nostro obiettivo”.

Progressi in difesa ma ancora da migliorare

Il tecnico ha evidenziato miglioramenti sul piano difensivo: “Quando siamo compatti difendiamo meglio. Prendere due gol fotocopia da palla inattiva nei primi minuti non va bene, ma ci sta in questa fase. Serve spirito e niente delusione: una sconfitta non cambia il valore della squadra. Due partite in due giorni, ora rientriamo a Milano”.

Elogi a Leao e punto sul mercato

Parole positive per Rafael Leao: “Ha alzato il livello d’attenzione, le sue prestazioni sono importanti. Deve sfruttare meglio le occasioni, ma ha lavorato bene e merita i complimenti”.

Sul mercato, Allegri ha commentato la cessione di Thiaw: “Dispiace sia andato via, ma la società si sta muovendo per il sostituto. Abbiamo ottimi giocatori a disposizione, vediamo cosa farà la società tra difensore e attaccante. Dietro abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori e siamo pronti per domenica”.

Modric ancora in rodaggio, ora la “stagione che conta”

L’allenatore ha spiegato la scelta di far giocare Luka Modric dal secondo tempo: “È arrivato da dieci giorni e deve lavorare. Doveva fare 30 minuti, ma con l’espulsione è rimasto in campo 45. Deve migliorare la condizione perché è partito dopo gli altri”.

Infine, un bilancio sul precampionato: “Il calcio d’estate è così, bisogna imparare e migliorare. Sono contento del lavoro fatto nel mese. Ora inizia la stagione che conta, quella divertente”.

