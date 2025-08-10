Amichevoli estive, pari deludente per l’Atalanta con l’Opatija

La reazione attesa dopo il pesante 4-0 subito contro il Colonia non arriva. A meno di 24 ore dalla sconfitta con la formazione tedesca, l’Atalanta si ferma sul 3-3 contro l’Opatija, squadra che milita nella seconda serie croata. La Dea conferma difficoltà di compattezza e coesione difensiva, riuscendo a strappare il pareggio solo nel finale grazie a un rigore di Samardzic.
FULL-TIME 🙌#AtalantaOpatija finisce 3-3 #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/O5Ackq3oGd— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 10, 2025
Un match a fasi alterne
L’amichevole, disputata in formato ridotto da 76 minuti, parte bene per la squadra di Gasperini. Le prime occasioni arrivano con Scamacca e Kamaldeen Sulemana, quest’ultimo autore del gol dell’1-0 al 23’ su assist di Samardzic. La risposta dell’Opatija è immediata: al 29’ Zibanovic pareggia, ma al 34’ Ibrahim Sulemana riporta avanti la Dea con una splendida conclusione sotto l’incrocio. Anche stavolta, però, l’illusione dura poco: un errore di Ahanor favorisce Zibanovic, che sigla il 2-2 poco prima dell’intervallo.
Il vantaggio croato e il pari finale
La ripresa si apre con un nuovo colpo dell’Opatija: al 50’ Ajayi, scattato sul filo del fuorigioco, firma il 3-2. L’Atalanta reagisce solo nel finale, trovando il pareggio al 71’ con Samardzic su rigore. Lo stesso centrocampista ha poi tra i piedi un’occasione per la vittoria, senza riuscire a concretizzarla.
La Dea dovrà ritrovare compattezza e ritmo in vista dell’esordio in Serie A, in programma domenica 24 agosto alle 20.45 contro il neo-promosso Pisa.
