Il Napoli bissa il successo del giorno precedente contro il Girona e, a Castel di Sangro, travolge il Sorrento con un netto 4-0. Antonio Conte cambia quasi completamente l’undici iniziale rispetto alla gara con gli spagnoli, schierando in attacco Neres, Lucca e Lang, con la coppia scozzese McTominay-Gilmour a centrocampo.
⏹️ Full time: #NapoliSorrento 4-0— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 10, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Q2xtETed3O
Al 12’ l’ex Udinese Lucca apre le marcature di testa su cross di Spinazzola, dopo un’occasione di Neres e un rigore reclamato. Al 21’ arriva il raddoppio firmato da McTominay, che conclude in area trovando l’angolino. Il portiere Del Sorbo nega il tris prima a Lucca e poi a Lang, mantenendo invariato il punteggio fino all’intervallo.
Ripresa, girandola di cambi e doppietta di Lukaku
Nella ripresa Conte inserisce inizialmente Zanoli al posto di Neres, con il terzino destinato al Bologna posizionato come esterno alto. Solo al 71’ arrivano altri cambi: dentro Obaretin, Vergara, Contini e Lukaku. Il belga impiega appena quattro minuti per trovare il 3-0, deviando una conclusione di Hasa. All’85’ firma la doppietta personale su assist di Zanoli, fissando il risultato sul 4-0.
Due vittorie in due giorni per il Napoli
Dopo il 3-2 al Girona, il Napoli chiude il doppio impegno ravvicinato con due vittorie, confermando buone indicazioni a Conte sia sul piano offensivo che sulla profondità della rosa.
Leggi anche:
- Napoli, il punto sul mercato: tra Gutierrez in arrivo, Musah in pole e caccia all’esterno
- Amichevoli estive, il Napoli batte il Girona 3-2, show di De Bruyne
- Calciomercato Napoli, ore caldissime: stallo per Juanlu, Raspadori all’Atletico e colpo Gutierrez