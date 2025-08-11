Juventus, vittoria incoraggiante ma mercato ancora in sospeso

Nonostante la convincente vittoria per 2-1 contro il Borussia Dortmund, la Juventus resta un cantiere aperto. La squadra di Igor Tudor mostra progressi rispetto all’1-1 contro la Reggiana, grazie a un’intensità di gioco più elevata e a un pressing alto efficace, come dimostrato in occasione del gol del vantaggio.

Tra i protagonisti spiccano Kenan Yildiz (assist per il raddoppio di Cambiaso) e Francisco Conceição, costantemente tra i più brillanti. Passi avanti anche per Jonathan David, ancora in fase di ambientamento, e per il rientrante Gleison Bremer, il cui minutaggio sarà gestito con cautela.

Gli highlights della vittoria nella seconda amichevole stagionale ⚪️⚫️



Guardali sul nostro canale Youtube 📺⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) August 10, 2025

Kolo Muani solo dopo una cessione

Sul fronte mercato, l’obiettivo principale resta Randal Kolo Muani. L’operazione è impostata su un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato tra i 30 e i 35 milioni, ma potrà concretizzarsi solo dopo una cessione.

Tra i possibili partenti figurano Dusan Vlahovic, Douglas Luiz (che Tudor vede come trequartista), Fabio Miretti (seguito dal Napoli), Nico Gonzalez, Nicolò Savona e Lloyd Kelly, apprezzati anche in Premier League.

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND – AUGUST 09: Sandro Tonali of Newcastle in action during the pre-season friendly match between Newcastle United and Atletico Madrid at St James’ Park on August 09, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Il sogno Tonali e le alternative

A centrocampo, la dirigenza bianconera sogna il ritorno di Sandro Tonali, obiettivo complicato sia per tempi che per la ferma volontà del Newcastle di trattenerlo. In alternativa, il nome in cima alla lista è Matt O’Riley del Brighton.

Restano monitorati anche Morten Hjulmand (clausola da 60 milioni), Yves Bissouma (Tottenham), Franck Kessié (Al Ahli) e Sofyan Amrabat (Fenerbahçe).

Agosto decisivo

Il mese di agosto sarà fondamentale per la Juventus, sia per farsi trovare pronta all’avvio del campionato, sia per completare un mercato che deve ancora definire i suoi tasselli chiave, soprattutto in attacco e a centrocampo.

