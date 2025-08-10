Il futuro di Gianluigi Donnarumma sembra ormai deciso. Dopo tre stagioni al Paris Saint-Germain, il portiere della Nazionale italiana è stato di fatto escluso dai piani tecnici del club francese, che ha scelto di puntare su un nuovo numero uno. Una decisione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, aprendo di fatto la strada a un trasferimento eccellente.

🚨 PSG goalkeeper Gianluigi Donnarumma wants to join Manchester United this summer.



(Source: @AnilKandola) pic.twitter.com/YvcwH2jZUS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2025

Lo United accelera

Il Manchester United, alla ricerca di un portiere di caratura internazionale per rilanciare le proprie ambizioni in Premier League, è oggi la squadra più vicina a chiudere l’operazione. I Red Devils avrebbero già avviato contatti concreti con l’entourage di Donnarumma, trovando piena disponibilità da parte del giocatore, desideroso di misurarsi con il campionato inglese.

Entusiasmo dei tifosi

L’accoglienza dei sostenitori dello United è stata immediata: durante l’ultima partita all’Old Trafford, in molti hanno invocato il nome di Gigio, un segnale di entusiasmo che potrebbe contribuire ad accelerare la trattativa. Resta da definire la formula dell’operazione, ma le parti sembrano vicine a un accordo definitivo.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 13: Gianluigi Donnarumma of Paris Saint Germain during the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, United States. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Una nuova sfida a 25 anni

Per Donnarumma, che a soli 25 anni vanta già un Europeo vinto e oltre 60 presenze in azzurro, si profila una nuova sfida da protagonista. In Premier League, il suo talento e la sua esperienza internazionale potrebbero garantire un impatto immediato, rafforzando la difesa dello United e aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.

