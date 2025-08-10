Milan, doppio rinforzo in difesa: Athekame in arrivo, De Winter in pole

Il Milan si prepara a chiudere due operazioni in entrata dopo la cessione imminente di Malick Thiaw al Newcastle. Il primo colpo sarà Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys, atteso a Milano nei prossimi giorni per le visite mediche. L’operazione, da 10,5 milioni di euro bonus compresi, è ormai in dirittura d’arrivo.

Il giocatore ha già espresso chiaramente la volontà di vestire la maglia rossonera e sarà a disposizione per la Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto. Allegri potrà impiegarlo sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo, offrendo un’importante opzione tattica.

Il @acmilan conta di definire con De Winter e poi si cercherà l'intesa con il Genoa. Operazione sui 18 o 20 milioni più bonus o percentuale di rivendita

👉 https://t.co/pH98MjW3GY pic.twitter.com/ihLMOAF3aH — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 10, 2025

De Winter in pole per il dopo Thiaw

Per sostituire Thiaw, il candidato principale è Koni De Winter del Genoa. La trattativa ha subito un’accelerata, con i rossoneri intenzionati a trovare prima l’intesa con il giocatore e poi con il club ligure. L’operazione potrebbe chiudersi a 18-20 milioni di euro più bonus o con l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita.

Superata la concorrenza dell’Inter, che lo aveva inserito nella lista dei possibili sostituti di Bisseck.

Le alternative: Leoni e Comuzzo

Se l’affare De Winter non dovesse andare in porto, le alternative principali restano Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo.

Leoni (Parma) è seguito anche dall’Inter, ma il Milan, forte della plusvalenza Thiaw, potrebbe affrontare con più serenità la richiesta di 30 milioni di euro del club emiliano.

(Parma) è seguito anche dall’Inter, ma il Milan, forte della plusvalenza Thiaw, potrebbe affrontare con più serenità la richiesta di del club emiliano. Comuzzo (Fiorentina) era stato seguito dal Napoli nella scorsa stagione, ma senza sviluppi. La Viola lo valuta 15-20 milioni di euro.

Leggi anche: